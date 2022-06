Brunetta incontra i presidenti regionali di Confindustria | “Piena collaborazione sul Pnrr e sulle riforme che stiamo realizzando”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 giugno 2022) ROMA – Ieri pomeriggio il ministro della pubblica amministrazione, Renato, hato idinella sede centrale di Roma. Queste le parole del ministro: “lasulche, a partire da quellasemplificazioni, per facilitare la vita a cittadini e imprese. Ilè un contratto che va onorato. Ma per ottemperare a quanto scritto nel Piano di ripresa e resilienza, abbiamo bisogno di tutti: Parlamento, società civile, corpi intermedi. Mettiamo “a terra” la rivoluzione, che è già in corso. Solo insieme possiamo davvero cambiare il Paese. L’unica ...