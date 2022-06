(Di venerdì 17 giugno 2022) Le attuali retribuzioni da lavoro dipendente non permettono alle persone di vivere con dignità e decoro. Pertanto è urgente un intervento del governo che aumenti i netti in busta paga, a partire daglipiù bassi per adeguarli al caro vita. Bisogna adeguare glie leall’inflazione o rischiamo una bomba sociale! Ma

LeonardoMontef6 : @petergomezblog @fattoquotidiano Farei pagare i danni a chi hagestito gli impianti idrici, politici incapaci. Per o… - jjterza73 : @confundustria Tra - UUffailnick : @rep_milano Aumentare gli stipendi e dar le case popolari agli sfrattati, ai disoccupati e agli invalidi che nessun… - zazoomblog : Aumentare stipendi e pensioni prima che sia troppo tardi! - #Aumentare #stipendi #pensioni #prima - BarbaraLerici6 : @makkox magari x4 euro l ora, rifiutano pure il RDC ,anche xchè se continuate a rompe er cxxxxo tolgono pure questo… -

... gli ultimi dati diffusi dall'Ispettorato nazionale del lavoro dimostrano la necessità di... la legge della domanda e dell'offerta suggerisce che dovrebbero essere proposti...... preoccupante e continua ad. Famiglie sempre più preoccupate dal fortissimo rialzo dei prezzi degli ultimi mesi, a fronte diche invece non si smuovono e a cui il Governo deve far ...In Europa è stata approvata una bozza di direttiva che stabilisce l’istituzione di un salario minimo per legge. Tale salario per ovvie ragioni di diverso costo della vita sarà differenziato per nazion ...La retribuzione di un dipendente è di oltre 29mila euro lordi secondo una ricerca della Fondazione Di Vittorio (basata su dati Eurostat). Cresce il divario rispetto agli altri grandi Paesi Ue. Sul sal ...