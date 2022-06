Ucraina, Team Navalny denuncia la centrale della corruzione Gazprom (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Con perfetto tempismo, nel momento in cui il Cremlino inizia a tagliare il gas all’Europa e sul gas si gioca l’esito della guerra in Ucraina, il Team di Aleksei Navalny e i giornalisti del sito di notizie indipendente Proekt pubblicano una lunga inchiesta sull’amministratore delegato di Gazprom, Aleksei Miller, diventato milionario grazie ai fondi sottratti negli anni al colosso del gas russo, ma soprattutto il coordinatore di quella che risulta essere una centrale di distribuzione di ricchezza destinata al Presidente russo, al suo clan, ai suoi amici e ai progetti che possono portare sostegno ai suoi obiettivi, come la sponsorizzazione di una squadra di calcio in Germania o la ricostruzione di una chiesa in Serbia. Gazprom è il pallino di Vladimir ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Con perfetto tempismo, nel momento in cui il Cremlino inizia a tagliare il gas all’Europa e sul gas si gioca l’esitoguerra in, ildi Alekseie i giornalisti del sito di notizie indipendente Proekt pubblicano una lunga inchiesta sull’amministratore delegato di, Aleksei Miller, diventato milionario grazie ai fondi sottratti negli anni al colosso del gas russo, ma soprattutto il coordinatore di quella che risulta essere unadi distribuzione di ricchezza destinata al Presidente russo, al suo clan, ai suoi amici e ai progetti che possono portare sostegno ai suoi obiettivi, come la sponsorizzazione di una squadra di calcio in Germania o la ricostruzione di una chiesa in Serbia.è il pallino di Vladimir ...

