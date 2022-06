Stefano De Martino, cachet stellare per una sua serata in discoteca (Di giovedì 16 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Purtroppo Stefano De Martino spiazza, per una serata in discoteca il conduttore prenderebbe un cachet stellare: scopriamo di che cifra si parla. Torna al centro dell’attenzione il conduttore napoletano che oltre ad essere diventato ormai un punto di riferimento per la televisione italiana, sembra essere anche molto richiesto per serate e eventi da fare in Leggi su youmovies (Di giovedì 16 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. PurtroppoDespiazza, per unainil conduttore prenderebbe un: scopriamo di che cifra si parla. Torna al centro dell’attenzione il conduttore napoletano che oltre ad essere diventato ormai un punto di riferimento per la televisione italiana, sembra essere anche molto richiesto per serate e eventi da fare in

Pubblicità

IlContiAndrea : Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti… - blind_rhea : RT @IlContiAndrea: Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti Ramaz… - eleutheriana : RT @IlContiAndrea: Il 17-6 su Rai Uno in diretta il concerto evento #UnoComeTe #TrentanniInsieme con #GigiDalessio da #Napoli. Ospiti Ramaz… - infoitcultura : “TIM Summer Hits”, la musica nelle piazze con Andrea Delogu e Stefano De Martino su Rai2 - infoitcultura : Stefano De Martino torna in tv con un nuovo show (e sfida la Gregoraci) -