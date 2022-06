Riforma Pensioni 2022: proposta Tridico non basta, i Quota 41 insorgono (Di giovedì 16 giugno 2022) La discussione sulla Riforma delle Pensioni che dovrà esser fatta entro fine 2022 dal Governo continua a dividere l’opinione dei lavoratori. Nel nostro ultimo articolo abbiamo spiegato di come il pensionamento in due tempi proposto da Tridico sia un’ ipotesi che sta facendosi strada sui tavoli del Governo. L’uscita con sistema misto a partire dai 63 anni però ha spaccato le opinioni dei nostri lettori: da una parte chi è favorevole, dall’altra chi chiede che venga fatto qualcosa anche per i precoci e per coloro che hanno iniziato a lavorare presto e vorrebbero poter uscire una volta raggiunti i 41 anni di contributi (Quota solitamente ottenuta ben prima dei 63-64 anni di età anagrafica presente nella proposta di Tridico). Riforma ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 16 giugno 2022) La discussione sulladelleche dovrà esser fatta entro finedal Governo continua a dividere l’opinione dei lavoratori. Nel nostro ultimo articolo abbiamo spiegato di come il pensionamento in due tempi proposto dasia un’ ipotesi che sta facendosi strada sui tavoli del Governo. L’uscita con sistema misto a partire dai 63 anni però ha spaccato le opinioni dei nostri lettori: da una parte chi è favorevole, dall’altra chi chiede che venga fatto qualcosa anche per i precoci e per coloro che hanno iniziato a lavorare presto e vorrebbero poter uscire una volta raggiunti i 41 anni di contributi (solitamente ottenuta ben prima dei 63-64 anni di età anagrafica presente nelladi)....

