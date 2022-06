"Perché non ho potuto seguire Giovanni Floris": Lilli Gruber rivela i dettagli del suo calvario (Di giovedì 16 giugno 2022) La parentesi di Giovanni Floris alla conduzione di Otto e Mezzo si è chiusa lunedì 13 giugno, con il ritorno alla conduzione, pur in collegamento da casa, di Lilli Gruber, la reginetta del talk-show di La7, costretta ad abdicare prima per un contatto con un positivo Covid e poi per la positività di lei stessa al coronavirus. E ora Lilli la rossa parla del collega che ne ha temporaneamente preso il posto. Lo fa in un'intervista concessa a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1. Parlando di Floris, afferma: "Voglio ringraziarlo Perché gentile, preparato e solidale come sempre, oltre che bravissimo. Devo dire che i primi giorni di Covid non sono riuscita a guardare nulla, ero a letto ammalata, poi l'ho visto e ho apprezzato il suo garbo e la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) La parentesi dialla conduzione di Otto e Mezzo si è chiusa lunedì 13 giugno, con il ritorno alla conduzione, pur in collegamento da casa, di, la reginetta del talk-show di La7, costretta ad abdicare prima per un contatto con un positivo Covid e poi per la positività di lei stessa al coronavirus. E orala rossa parla del collega che ne ha temporaneamente preso il posto. Lo fa in un'intervista concessa a Un giorno da pecora, il programma di Rai Radio 1. Parlando di, afferma: "Voglio ringraziarlogentile, preparato e solidale come sempre, oltre che bravissimo. Devo dire che i primi giorni di Covid non sono riuscita a guardare nulla, ero a letto ammalata, poi l'ho visto e ho apprezzato il suo garbo e la sua ...

Pubblicità

CarloCalenda : Maria Elena è stata vittima di un linciaggio mediatico e giudiziario che non ha paragoni. Ed è accaduto perché è un… - caritas_milano : 'Senza un giusto #salario e un giusto #orariolavorativo, si creano nuove forme di #schiavitù, subite da persone ch… - AlfredoPedulla : Chi ora si preoccupa di recuperare terreno su #Lukaku, dovrebbe spiegare perché ritenesse impossibile il suo arrivo… - mariobencini14 : @LaVeritaWeb @Napalm51 Perché non mandate l' articolo al ministro della malattia?? - Brizioful : RT @lucianocapone: Questa foto non conta per l'Italia solo perché in altri tempi ci sarebbero stati solo Macron e Scholz, ma perché Draghi… -

Eutanasia, 'Mario' è morto/ Federico Carboni primo caso suicidio assistito in Italia Referendum eutanasia e cannabis: non si votano/ Perché non sono ammessi i 3 quesiti 44 anni, tetraplegico da 12 anni per un incidente tragico in strada: "Mario" - nome di fantasia scelto mesi fa ... Napoli: uccide a 17 anni la madre a coltellate Per la donna, 61 anni, non c'è stato nulla da fare. Al momento dell'omicidio si sono sentite le grida del ragazzo che chiedeva aiuto dicendo che la madre voleva suicidarsi. I vigili del fuoco sono ... la Repubblica Referendum eutanasia e cannabis:si votano/sono ammessi i 3 quesiti 44 anni, tetraplegico da 12 anni per un incidente tragico in strada: "Mario" - nome di fantasia scelto mesi fa ...Per la donna, 61 anni,c'è stato nulla da fare. Al momento dell'omicidio si sono sentite le grida del ragazzo che chiedeva aiuto dicendo che la madre voleva suicidarsi. I vigili del fuoco sono ... Perché le nuovi armi promesse dall'Occidente non fermeranno l'avanzata russa