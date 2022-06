Pubblicità

sportli26181512 : Newcastle, scelto il nuovo portiere: Il Newcastle ha scelto il suo prossimo portiere: secondo Sky Sports UK, l'obie… - infoitsport : Milan, il Newcastle si inserisce per Botman. Tuttosport: 'Il giocatore ha scelto i rossoneri' - GianLuc79482993 : @MilanNewsit SCJSATE MA BOTMAN HA SCELTO IL MILAN , PERCHÉ DOVREBBE ANDARE AL NEWCASTLE, RAGAZZO INTELLIGENTE SCE… - musagete10 : @misspiaze_ Se avesse scelto i soldi sarebbe al Newcastle da mesi - infoitsport : Milan, il Newcastle in pressing su Botman. Tuttosport: 'Il giocatore ha scelto i rossoneri' -

...Ilpotrebbe cambiare obiettivo per la difesa. Secondo Sportmediaset, infatti, il cliub inglese avrebbe virato su Demiral della Juventus. Il motivo Perché Botman del Lille hail ...Il turco ha già rifiutato un'offerta delPh Carlo Hermann/KontroLab Era una decisione che era nell'aria da qualche giorno e che alla fine è arrivata: l'Atalanta hadi non riscattare ...Botman vuole il Milan e il Newcastle potrebbe virare su Demiral come obiettivo ... Perché Botman del Lille ha scelto il Milan e vuole soltanto i rossoneri. Gli accordi tra le parti ci sono già, manca ...Il Napoli è molto attivo sul mercato, ci sono diversi calciatori nel mirino per sostituire i partenti a cui non è stato rinnovato il contratto.