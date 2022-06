Monacelli Generali | ' Partnership con Telepass unisce competenze e affidabilità di eccellenze'

Pubblicità

Lo ha detto Massimo, Chief Property & Casualty Officer diItalia, a margine della conferenza stampa di presentazione di Next, il dispositivo realizzato in partnership con Telepass ...... non più solo l'auto " hanno detto Francesco Bardelli, CeoJeniot & Chief Business Transformation Officer diItalia, e Massimo, Chief Property & Casualty Officer di ...Milano, 16 giu. (Adnkronos) - La partnership strategica tra Generali e Telepass è per noi molto importante ed ha reso possibile la creazione di un unica porta d ingresso ai servizi assicurativi ...La mobilità, soprattuto negli ultimi anni è in forte evoluzione, e accanto ai trend che periodicamente si affacciano sul mercato, "la trasformazione è già di fatto avvenuta", ha affermato Massimo ...