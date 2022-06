Mascherine obbligatorie fino al 30 settembre sui mezzi: le nuove regole (Di giovedì 16 giugno 2022) Mascherina si, mascherina no? Obbligo si, oppure no? Alla fine la decisione è arrivata ma questa volta, non sembra aver cambiato di molto le cose, perchè in generale, ormai, gli italiani, hanno deciso che cosa fare. C’è infatti chi prova a seguire le regole, indossando la mascherina solo ed esclusivamente dove è obbligatoria e chi invece, continua a portarla, nei posti affollati e nei luoghi chiusi. E va detto, che anche sui mezzi di trasporto, dove è sempre stata obbligatoria, viene usata in modo discutibile. C’è chi la tiene sotto il mento, chi tiene il baso fuori, chi la toglie non appena il controllore va via… In ogni caso, in Italia, ancora per qualche mese, l’obbligo di indossare le Mascherine ci sarà, non ovunque. E’ questa la decisione arrivata dal Consiglio dei Ministri si è riunito ieri e la riunione a Palazzo Chigi è durata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 giugno 2022) Mascherina si, mascherina no? Obbligo si, oppure no? Alla fine la decisione è arrivata ma questa volta, non sembra aver cambiato di molto le cose, perchè in generale, ormai, gli italiani, hanno deciso che cosa fare. C’è infatti chi prova a seguire le, indossando la mascherina solo ed esclusivamente dove è obbligatoria e chi invece, continua a portarla, nei posti affollati e nei luoghi chiusi. E va detto, che anche suidi trasporto, dove è sempre stata obbligatoria, viene usata in modo discutibile. C’è chi la tiene sotto il mento, chi tiene il baso fuori, chi la toglie non appena il controllore va via… In ogni caso, in Italia, ancora per qualche mese, l’obbligo di indossare leci sarà, non ovunque. E’ questa la decisione arrivata dal Consiglio dei Ministri si è riunito ieri e la riunione a Palazzo Chigi è durata ...

