LIVE Camila Giorgi-Davis, Wta Birmingham 2022 in DIRETTA: l'azzurra vuole cambiare il trend contro l'americana (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo WTA 250 di Birmingham tra Camila Giorgi e l'americana Lauren Davis. Sull'erba inglese l'azzurra sfida la statunitense con la quale ha perso quattro dei cinque confronti diretti disputati in passato. L'unica vittoria dell'italiana è del 2012 nel torneo 50K di Dothan con il punteggio di 7-5 7-5. Da quel momento sono arrivate quattro sconfitte consecutive partendo da Indian Harbour Beach 2012 (50k, terra rossa), WTA Quebec 2013 (cemento outdoor), WTA Washington 2016 (cemento outdoor), e WTA di Doha 2017 (cemento outdoor). Giorgi, trentunenne nata a Macerata, arriva a questo ...

