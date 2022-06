In camera da letto la centrale dello spaccio | in manette 46enne

(Di giovedì 16 giugno 2022) Aveva ladaimbottita di droga. Lo scorso martedì la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 46 anni per detenzione edi sostanze stupefacenti. Intorno ...

Aveva la camera da letto imbottita di droga. Lo scorso martedì la Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 46 anni per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Intorno alle 22 gli agenti della Squadra Mobile hanno fermato l'uomo in via Padova. Aveva la camera da letto imbottita di droga.