Il propagandista russo svela la verità dietro il taglio del gas all'Italia: occhio per occhio... (Di giovedì 16 giugno 2022) Ruslan Ostashko, giornalista russo di Channel One, canale della televisione della propaganda di Vladimir Putin, è tra gli ospiti dell'edizione del 16 giugno di Dritto e rovescio, programma del giovedì di Rete4 condotto da Marcello Vinonuovo in sostituzione di Paolo Del Debbio (risultato positivo al Covid). Ostashko viene interrogato dal padrone di casa sulla scelta di tagliare le forniture di gas ad Italia e Germania: “Siete in grossa difficoltà in Russia? È una mossa della disperazione o state godendo a farci stare in difficoltà con questi aumenti?”. La replica è secca: “La domanda è ovviamente interessante. Le forniture di gas sono diminuite perché la Siemens, compagnia tedesca che doveva ripristinare le turbine prima dell'inizio dell'operazione speciale in Ucraina, non ha restituito le turbine. Le sanzioni sono state introdotte dai paesi occidentali ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) Ruslan Ostashko, giornalistadi Channel One, canale della televisione della propaganda di Vladimir Putin, è tra gli ospiti dell'edizione del 16 giugno di Dritto e rovescio, programma del giovedì di Rete4 condotto da Marcello Vinonuovo in sostituzione di Paolo Del Debbio (risultato positivo al Covid). Ostashko viene interrogato dal padrone di casa sulla scelta di tagliare le forniture di gas ade Germania: “Siete in grossa difficoltà in Russia? È una mossa della disperazione o state godendo a farci stare in difficoltà con questi aumenti?”. La replica è secca: “La domanda è ovviamente interessante. Le forniture di gas sono diminuite perché la Siemens, compagnia tedesca che doveva ripristinare le turbine prima dell'inizio dell'operazione speciale in Ucraina, non ha restituito le turbine. Le sanzioni sono state introdotte dai paesi occidentali ...

Pubblicità

rulajebreal : Solovyev, il propagandista russo più invitato nei talk italiani, vuole prendere il lago di Como nel nome dell’espan… - Yojmto : RT @PGlaudo: @Iostoconlanato Orsini ha tutti i titoli per parlare della guerra in Ucraina: è un propagandista russo. Chi lo fa parlare è re… - PGlaudo : @Iostoconlanato Orsini ha tutti i titoli per parlare della guerra in Ucraina: è un propagandista russo. Chi lo fa parlare è responsabile. - concy_manzi : Ma è davvero solo per gli ascolti tv? Oramai i programmi di 'approfondimento' raccontano la loro versione della gue… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: ?? Le forze armate hanno liquidato il propagandista russo Sergei Postnov, - RosZMI Postnov era nelle regioni di Gostomel, Kh… -