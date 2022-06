Fiorentina, è duello per il ruolo di vice Cabral: ecco i profili studiati (Di giovedì 16 giugno 2022) La Fiorentina cerca un attaccante come vice-Cabral. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo nome sul taccuino viola sarebbe Luka... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Lacerca un attaccante come. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo nome sul taccuino viola sarebbe Luka...

Pubblicità

sportli26181512 : Fiorentina, è duello per il ruolo di vice Cabral: ecco i profili studiati: La Fiorentina cerca un attaccante come v… - Fiorentinanews : #DelleMonache piace e interessa, ma per lui sarà duello con un'altra società di #SerieA #Fiorentina - saltandpepper90 : CLAMOROSO ?? #mourinho vuole un istant tram per vincere subito! Pazza idea #Berardi davanti!Duello con #Mertens per… -