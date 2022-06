Berrettini-Paul domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2022 (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteo Berrettini sfiderà Tommy Paul ai quarti di finale del torneo Atp 500 del Queen’s 2022. Il tennista azzurro ha superato in rimonta l’ostico Kudla ed ora se la vedrà con un altro statunitense. Matteo è reduce da ben sei vittorie consecutive, tutte sull’erba, e vuole prolungare questa striscia. Inoltre, è importante cercare di andare più lontano possibile sui prati londinesi per assicurarsi una delle prime otto teste di serie a Wimbledon e avere di conseguenza un sorteggio più agevole. Purtroppo Paul non evoca ricordi positivi a Berrettini, che l’ha affrontato quest’anno ad Acapulco e si è dovuto ritirare nel secondo set per problemi addominali. Il giocatore romano partirà favorito, ma non potrà permettersi di sottovalutare il suo avversario, capace di sconfiggere prima ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteosfiderà Tommyai quarti di finale del torneo Atp 500 del. Il tennista azzurro ha superato in rimonta l’ostico Kudla ed ora se la vedrà con un altro statunitense. Matteo è reduce da ben sei vittorie consecutive, tutte sull’erba, e vuole prolungare questa striscia. Inoltre, è importante cercare di andare più lontano possibile sui prati londinesi per assicurarsi una delle prime otto teste di serie a Wimbledon e avere di conseguenza un sorteggio più agevole. Purtropponon evoca ricordi positivi a, che l’ha affrontato quest’anno ad Acapulco e si è dovuto ritirare nel secondo set per problemi addominali. Il giocatore romano partirà favorito, ma non potrà permettersi di sottovalutare il suo avversario, capace di sconfiggere prima ...

Pubblicità

lorenzofares : Domani ai QF del #QueensTennis #Berrettini ???? avrà un match complicato vs Tommy Paul ????, contro cui giocò, infortu… - Elia_Amat : Ho visto solo il terzo set, siamo ancora VIVI nel torneo, ma a che prezzo? Non mi è sembrata una bella prestazione… - flamanc24 : RT @LorenzoAndreol4: Lotta come un leone e vince anche questa Matteo!!! Dopo 2h e 40 di battaglia #Berrettini supera in rimonta Denis Kudla… - chiaracpaola : RT @LorenzoAndreol4: Lotta come un leone e vince anche questa Matteo!!! Dopo 2h e 40 di battaglia #Berrettini supera in rimonta Denis Kudla… - BroginiAlessio : Portate un defibrillatore a #Berrettini ???? che, una volta strinta la mano a Kudla, si é strabaccato sulla sedia esa… -