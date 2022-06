Allarme siccità, Coldiretti: a rischio il 28% dell’Italia. Autobotti e razionamenti in molte città (Di giovedì 16 giugno 2022) Allarme siccità con ricadute sulle coltivazioni e la produzione. Più di un quarto del territorio nazionale (28%) è a rischio desertificazione. Che non riguarda solo le Regioni del Sud. Con la gravissima siccità di quest’anno, che rappresenta solo la punta dell’iceberg di un processo che mette a rischio la disponibilità idrica nelle campagne e nelle città. Con l’arrivo di Autobotti e dei razionamenti. Lo rivela un’analisi della Coldiretti in occasione della giornata mondiale dell’Onu per la lotta a desertificazione e siccità. Sulla base dei dati Ispra. Allarme siccità, Coldiretti: il 28 per cento è a rischio Un appuntamento che cade in una situazione ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 giugno 2022)con ricadute sulle coltivazioni e la produzione. Più di un quarto del territorio nazionale (28%) è adesertificazione. Che non riguarda solo le Regioni del Sud. Con la gravissimadi quest’anno, che rappresenta solo la punta dell’iceberg di un processo che mette ala disponibilità idrica nelle campagne e nelle. Con l’arrivo die dei. Lo rivela un’analisi dellain occasione della giornata mondiale dell’Onu per la lotta a desertificazione e. Sulla base dei dati Ispra.: il 28 per cento è aUn appuntamento che cade in una situazione ...

