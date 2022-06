AEW: Gli Hardy sarebbero dovuti diventare campioni tag team, backstage infuriato (Di giovedì 16 giugno 2022) La scena dei tag team AEW è cambiata molto rapidamente nelle ultime due settimane. Secondo quanto riporta Fightful i wrestler erano stati informati prima di Double or Nothing che c’era intenzione di affidare i titoli tag team agli Hardy Boyz. Da quel fine settimana è emersa la frustrazione di alcuni wrestler che avrebbero saputo che Hardy si era ubriacato pubblicamente sia lì che nella hall dell’hotel dei talenti prima di un altro evento. Anche la performance di Hardy a AEW Double or Nothing è stata motivo di preoccupazione per i talenti, anche se -a difesa di Jeff- va detto che questi ha subito un trauma cranico poco dopo l’inizio dell’incontro. Sembra che poco dopo Double or Nothing le idee siano cambiate e che al momento il piano sia di dare i titoli agli Young Bucks. Ovviamente nel ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 16 giugno 2022) La scena dei tagAEW è cambiata molto rapidamente nelle ultime due settimane. Secondo quanto riporta Fightful i wrestler erano stati informati prima di Double or Nothing che c’era intenzione di affidare i titoli tagagliBoyz. Da quel fine settimana è emersa la frustrazione di alcuni wrestler che avrebbero saputo chesi era ubriacato pubblicamente sia lì che nella hall dell’hotel dei talenti prima di un altro evento. Anche la performance dia AEW Double or Nothing è stata motivo di preoccupazione per i talenti, anche se -a difesa di Jeff- va detto che questi ha subito un trauma cranico poco dopo l’inizio dell’incontro. Sembra che poco dopo Double or Nothing le idee siano cambiate e che al momento il piano sia di dare i titoli agli Young Bucks. Ovviamente nel ...

