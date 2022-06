Uno smartphone 5G dal prezzo accessibile? Il nuovo Realme V20 (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Realme V20 è presentato in Cina: parliamo di un device 5G dal prezzo di listino molto aggressivo (al cambio attuale si parla di una cifra di circa 150 euro). Al momento, per la descrizione della scheda tecnica, bisogna basarsi su quanto è stato ricapitolato da alcune testate online su Weibo, mancando ancora un comunicato ufficiale a riassumerle tutte. Il Realme V20 pare avere uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), oltre che ad essere spinto dal processore MediaTek 700 (CPU composta da 2x Arm Cortex-A76 a2,2 GHz + 6x Arm Cortex-A55 a 2GHz, GPU Arm Mali-G57 MC2), 4/8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di storage interno UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 1TB). La fotocamera posteriore include un sensore principale da 13MP (apertura f/2.2) ed un sensore di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) IlV20 è presentato in Cina: parliamo di un device 5G daldi listino molto aggressivo (al cambio attuale si parla di una cifra di circa 150 euro). Al momento, per la descrizione della scheda tecnica, bisogna basarsi su quanto è stato ricapitolato da alcune testate online su Weibo, mancando ancora un comunicato ufficiale a riassumerle tutte. IlV20 pare avere uno schermo LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel), oltre che ad essere spinto dal processore MediaTek 700 (CPU composta da 2x Arm Cortex-A76 a2,2 GHz + 6x Arm Cortex-A55 a 2GHz, GPU Arm Mali-G57 MC2), 4/8GB di RAM LPDDR4x e 128GB di storage interno UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 1TB). La fotocamera posteriore include un sensore principale da 13MP (apertura f/2.2) ed un sensore di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La ...

