Siero per il corpo: luminoso, fresco e idratante (Di mercoledì 15 giugno 2022) Scopri perchè devi assolutamente includere il Siero per il corpo nella tua routine quotidiana: è leggero, fresco, profumato e aiuta a migliorare la luminosità, la consistenza e il tono della pelle, in vista dell’estate. Cos’è il Siero per il corpo e perché devo usarlo? Le appassionate e gli appassionati di beauty lo sanno già: il Siero è un prodotto chiave per la routine di bellezza. Negli ultimi anni la popolarità dei sieri viso è esplosa e ormai essi sono entrati a pieno titolo nei rituali di cura della pelle quotidiana. Ma se i sieri viso offrono una miriade di benefici per la pelle che le creme idratanti viso semplicemente non presentano, lo stesso vale per i sieri corpo. Con formule multitasking capaci di affrontare diverse problematiche della pelle, questi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Scopri perchè devi assolutamente includere ilper ilnella tua routine quotidiana: è leggero,, profumato e aiuta a migliorare la luminosità, la consistenza e il tono della pelle, in vista dell’estate. Cos’è ilper ile perché devo usarlo? Le appassionate e gli appassionati di beauty lo sanno già: ilè un prodotto chiave per la routine di bellezza. Negli ultimi anni la popolarità dei sieri viso è esplosa e ormai essi sono entrati a pieno titolo nei rituali di cura della pelle quotidiana. Ma se i sieri viso offrono una miriade di benefici per la pelle che le creme idratanti viso semplicemente non presentano, lo stesso vale per i sieri. Con formule multitasking capaci di affrontare diverse problematiche della pelle, questi ...

MonicaMofanta : RT @Svegliatill: #15giugno scade l'infame obbligo al siero sperimentale potenzialmente mortale per scuola, forze dell'ordine e over 50. Ma… - FLampunio : RT @IlariaBifarini: Quanti di voi, arrivati alla terza dose per ricatto o in buona fede, sarebbero disposti a sottoporsi a ulteriori sommi… - PaoloScorpio : RT @LaVeritaWeb: Il patologo: «I vaccini adesso non proteggono ma stressano il sistema immunitario, gli inoculati s’infettano più degli alt… - FCannarozzo : RT @IlariaBifarini: Quanti di voi, arrivati alla terza dose per ricatto o in buona fede, sarebbero disposti a sottoporsi a ulteriori sommi… - TLight1111 : RT @IlariaBifarini: Quanti di voi, arrivati alla terza dose per ricatto o in buona fede, sarebbero disposti a sottoporsi a ulteriori sommi… -