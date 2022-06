Siccità, l’Autorità del fiume Po: “Autobotti con l’acqua in decine di paesi e razionamenti in corso, alcune sorgenti non esistono più” (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’allarme lanciato negli scorsi giorni e ignorato da quasi tutti i media è realtà. In decine di Comuni di Piemonte e Lombardia “sono già in azione le Autobotti per l’approvvigionamento di acqua” perché “i serbatoi locali afferiscono a sorgenti che non ci sono più”. Mesi di Siccità, con alcuni territori in cui “non piove da 110 giorni”, iniziano a ripercuotersi sulla quotidianità, non solo di agricoltori e allevatori ma anche dei cittadini. E l’Autorità distrettuale del fiume Po avvisa che la situazione “è in peggioramento”, dice il segretario generale Meuccio Berselli. “Il Po non aveva una portata così bassa da 70 anni, ma la verità è che la vedremo ancora più bassa”, avvisa. Come Ilfattoquotidiano.it aveva riportato nel silenzio generale, già la scorsa settimana l’Osservatorio sulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’allarme lanciato negli scorsi giorni e ignorato da quasi tutti i media è realtà. Indi Comuni di Piemonte e Lombardia “sono già in azione leper l’approvvigionamento di acqua” perché “i serbatoi locali afferiscono ache non ci sono più”. Mesi di, con alcuni territori in cui “non piove da 110 giorni”, iniziano a ripercuotersi sulla quotidianità, non solo di agricoltori e allevatori ma anche dei cittadini. Edistrettuale delPo avvisa che la situazione “è in peggioramento”, dice il segretario generale Meuccio Berselli. “Il Po non aveva una portata così bassa da 70 anni, ma la verità è che la vedremo ancora più bassa”, avvisa. Come Ilfattoquotidiano.it aveva riportato nel silenzio generale, già la scorsa settimana l’Osservatorio sulla ...

