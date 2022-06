Salvini: "Draghi ha tre mesi di tempo per darmi risposte Il governo è troppo sbilanciato a sinistra. Non va bene" (Di mercoledì 15 giugno 2022) Matteo Salvini pensa all'uscita della Lega dal governo. Il leader del Carroccio valuta che fare e dà l'ultimatum al premier Mario Draghi. "Il governo - spiega Salvini al Corriere della Sera - deve fare di più altrimenti delude i ceti produttivi che un tempo apparivano entusiasti di Draghi. Attendo risposte entro l’estate. Temo un autunno molto difficile. Ci sono tre mesi per sminare il terreno. Torneremo sul pratone di Pontida il 18 settembre. Per quella data vogliamo risposte. Sindaci e militanti mi segnalano una crescente insofferenza verso un governo che appare sbilanciato a sinistra su troppi temi. Abbiamo deciso di appoggiare il governo perché era ... Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 giugno 2022) Matteopensa all'uscita della Lega dal. Il leader del Carroccio valuta che fare e dà l'ultimatum al premier Mario. "Il- spiegaal Corriere della Sera - deve fare di più altrimenti delude i ceti produttivi che unapparivano entusiasti di. Attendoentro l’estate. Temo un autunno molto difficile. Ci sono treper sminare il terreno. Torneremo sul pratone di Pontida il 18 settembre. Per quella data vogliamo. Sindaci e militanti mi segnalano una crescente insofferenza verso unche apparesu troppi temi. Abbiamo deciso di appoggiare ilperché era ...

CarloCalenda : Meloni chiede a Salvini e Berlusconi di far cadere il Draghi in mezzo ad una guerra, l’inflazione, l’impennata dei… - AlexBazzaro : Giavazzi, il consigliere economico di Palazzo Chigi, critica la politica economica della Bce. Due giorni fa quando… - MatteoRichetti : #Conte e #Salvini sono entrambi tentati dall’uscire dal Governo #Draghi. Il cuore è sempre giallo verde. Ma il prob… - EnricaPiccardi : RT @CarloCalenda: Meloni chiede a Salvini e Berlusconi di far cadere il Draghi in mezzo ad una guerra, l’inflazione, l’impennata dei costi… - lella_50 : RT @OGiannino: Invece di continuare a consentire che lavorino per lo spread ricattando governo, Draghi dovrebbe fare come Costa a Lisbona:… -