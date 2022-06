Sabatini, compagna di Casaleggio, fa a pezzi Conte: Un grande bluff politico. Mente e non paga i lavoratori (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Giuseppe Conte è un grande bluff politico. Lo capimmo durante le interlocuzioni con il Movimento in cui si rifiutava di pagare i debiti con i lavoratori”: è feroce il giudizio sull’ex-premier di Enrica Sabatini, socia dell’Associazione Rousseau e compagna di Davide Casaleggio, figlio del fondatore M5S, Gianroberto. Parole come lame affilate che fanno a fette il sedicente avvocato del popolo”- scelto da Beppe Grillo per guidare il Movimento Cinque Stelle. “Le sue dichiarazioni pubbliche erano spesso e volentieri in contrasto con quello che diceva o faceva nel privato delle nostre conversazioni – ricorda la Sabatini su Facebook. – Programmava comunicazioni pubbliche prima o dopo gli incontri per essere sicuro di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) “Giuseppeè un. Lo capimmo durante le interlocuzioni con il Movimento in cui si rifiutava dire i debiti con i”: è feroce il giudizio sull’ex-premier di Enrica, socia dell’Associazione Rousseau edi Davide, figlio del fondatore M5S, Gianroberto. Parole come lame affilate che fanno a fette il sedicente avvocato del popolo”- scelto da Beppe Grillo per guidare il Movimento Cinque Stelle. “Le sue dichiarazioni pubbliche erano spesso e volentieri in contrasto con quello che diceva o faceva nel privato delle nostre conversazioni – ricorda lasu Facebook. – Programmava comunicazioni pubbliche prima o dopo gli incontri per essere sicuro di ...

