“Questa foto parla da sola” | Stefano De Martino fa piangere il web

(Di mercoledì 15 giugno 2022)Deha scatenato una commozione generale sui social a causa di unache ‘da’. Ecco di cosa si tratta. Nuovi progetti in vista perDe. Difatti, dopo Bar Stella, Stasera Tutto è Possibile e Amici, in qualità di giurato, il conduttore nonché ex ballerino sembra essere il prescelto per un programma simile al Festivalbar. Un’indiscrezione, lanciata da Dagospia, che lo vedrebbe bene, accanto ad Andrea Delogu, nella conduzione di uno show musicale in prime-time.De-Altranotizia (Fonte: Google)Nonostante questo però, il suo nome adesso è associato a unache ha fatto impazzire il web, scatenando così una commozione generale. Tante lacrime ...

Pubblicità

gippu1 : Compie oggi 40 anni questa celebre foto scattata al Camp Nou di Barcellona il #13giugno 1982 da Steve Powell, fotog… - gippu1 : Compie oggi 25 anni questa foto incredibile, scattata alle 20:55 dell'#8giugno 1997 allo Stade de Gerland di Lione:… - FBiasin : C’è tanto calcio in questa foto. Tanto. #Eriksen #Brozovic - rosarioruocco3 : RT @Ao_estica_zz: Ingrandite la foto .ma questa gente ,sono esseri umani? - GrPuffo : @alexjayo68 Io niente, una ha commentato una sua foto e io ha risposto 'tremenda' nel senso il commento, se questa… -

Liberoquotidiano.it

fu la radice culturale che durante la campagna del Pacifico portò ad episodi di terribile ... Bush ha visto una famosadi un soldato australiano che sta per essere decapitato da un ...Ottima la prova di Paola Egonu , richiamata insieme ad altre big proprio perfase brasiliana ... FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti Volley Le 14 convocate di Mazzanti per la Nations ... Massimiliano Allegri, "addio Juventus". Beccato a Montecarlo: questa foto è un terremoto Lo Sferisterio non ha le caratteristiche del teatro all’italiana e, per questo, non può essere inserito tra i beni candidabili a diventare patrimonio dell’Unesco. A ribadire nuovamente la scelta della ...Non è la prima volta che David e Harper si concedono una vacanza da soli David e la figlia sono volati a Venezia da soli per i festeggiamenti del 180esimo anniversario di Riva, emblema dell'arte nauti ...