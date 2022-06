Panace di Mantegazza | attenzione a questa pericolosissima pianta | può causare gravi ustioni e cecità

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Lanota in Italia comediè considerata lapiù pericolosa della Gran Bretagna. Lì si chiama “Giant Hogweed”, e causadanni a chi ne sfiora foglie e fiori. Tra gli effetti collaterali si segnalano, infatti, infiammazioni cutanee, vere e proprie, macchie viola sulla pelle fino, nei casi piùdi, come riconoscerla e dove si trova Laprospera nei luoghi soleggiati. Il cespuglio può arrivare alla impressionante altezza di cinque metri. Lo stelo dellapresenta puntini bianchi e viola. In cima si formano fiori bianchi disposti “a ombrello”. Nel nostro Paese, la ...