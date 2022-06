Obbligo mascherina su mezzi pubblici, autista Atac: “Senza controlli è un problema. Temiamo aggressioni da parte di chi non vuole indossarla” (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’Obbligo di mascherine sui mezzi pubblici, scaduto oggi, viene prorogato fino al 30 settembre 2022. E’ quanto si legge nella bozza del dl all’esame oggi del Cdm. Prima dell’ufficializzazione del provvedimento, nella trasmissione “Cosa succede in città” (Radio Cusano Campus) è intervenuto sul tema Michele Frullo, autista dell’Atac e referente del sindacato Usb Trasporti Roma e Lazio. “Per noi è fondamentale la sicurezza del personale e degli utenti a bordo – ha precisato Frullo – Se il ministero della Salute ha deciso per la proroga dell’Obbligo della mascherina sui mezzi pubblici e ha valutato la preSenza di un grosso rischio, noi non potremmo che essere d’accordo. Ma il problema è che non c’è nessun ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 giugno 2022) L’di mascherine sui, scaduto oggi, viene prorogato fino al 30 settembre 2022. E’ quanto si legge nella bozza del dl all’esame oggi del Cdm. Prima dell’ufficializzazione del provvedimento, nella trasmissione “Cosa succede in città” (Radio Cusano Campus) è intervenuto sul tema Michele Frullo,dell’e referente del sindacato Usb Trasporti Roma e Lazio. “Per noi è fondamentale la sicurezza del personale e degli utenti a bordo – ha precisato Frullo – Se il ministero della Salute ha deciso per la proroga dell’dellasuie ha valutato la predi un grosso rischio, noi non potremmo che essere d’accordo. Ma ilè che non c’è nessun ...

