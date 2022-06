Meeting internazionale “Città di Avellino | incetta di medaglie per la Libertas Benevento

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAl 35°di” la rappresentativa dellaottiene sei ori, un argento e un bronzo. Salgono sul gradino più alto del podio: Stefano Cornacchione nel salto in alto con la misura di 1,50 m.; nel lancio del disco Martina De Ieso si avvicina ai 34 metri, Chiara Saccomanno va oltre i 31 metri, Tommaso Russo sfiora i 40 metri, e Francesco De Mizio supera i 35 metri.; Vincenzo Vicere vince il salto in lungo con la misura di 6,72 metri. Doppio podio per Gabriele Clemente, secondo nei 100 m. con il tempo di 11”07 e terzo nei 200 m. con il tempo di 23”57. Buoni i tempi anche per Saverio Tartaglia e Bartolomeo Capitanio che hanno disputato le gare dei 100 e 200 metri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.