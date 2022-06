Matteo Berrettini, vittoria all’esordio degli ATP Queen’s: “Bisogna lottare” (Di mercoledì 15 giugno 2022) È il volto vincente e bello (chiedere al genere femminile) del tennis italiano. Matteo Berrettini è rinato a Stoccarda, dopo aver passato l’ultimo periodo fermo ai box per l’operazione alla mano, grazie alla vittoria in terra tedesca del torneo ATP. Il romano ha messo nel mirino, adesso, gli ATP Queen’s in corso di svolgimento a Londra e l’esordio vincente contro Denis Evans, padrone di casa, potrebbe spalancargli le porte di un (nuovo) cammino esaltante. Negli ottavi di finale lo attenderà lo statunitense Denis Kudla. Le parole di Matteo Berrettini “Gli ultimi due game sono stati molto lunghi ma questo è il bello del tennis – ha detto Matteo Berrettini al termine della sfida dei sedicesimi di finale degli ATP ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) È il volto vincente e bello (chiedere al genere femminile) del tennis italiano.è rinato a Stoccarda, dopo aver passato l’ultimo periodo fermo ai box per l’operazione alla mano, grazie allain terra tedesca del torneo ATP. Il romano ha messo nel mirino, adesso, gli ATPin corso di svolgimento a Londra e l’esordio vincente contro Denis Evans, padrone di casa, potrebbe spalancargli le porte di un (nuovo) cammino esaltante. Negli ottavi di finale lo attenderà lo statunitense Denis Kudla. Le parole di“Gli ultimi due game sono stati molto lunghi ma questo è il bello del tennis – ha dettoal termine della sfida dei sedicesimi di finaleATP ...

