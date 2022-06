Demiral torna alla Juve | il nuovo piano di Cherubini e Arrivabene

(Di mercoledì 15 giugno 2022): il centrale turco non sarà riscattato dall’Atalanta e si aprirà ilscenario, già confermato nelle ultime ore. I bianconeri hanno già deciso il futuro del difensorenon sarà riscattato dall’Atalanta, farà ritornontus, ma non resterà a Torino. E’ questa la notizia riporta da Romeo Agresti (Goal.com). Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Partiamo daperché l'Atalanta ha deciso di non riscattarlo, c'erano tre milioni in ballo e ... Tutti quelli che arrivano dai prestiti, Gollinialla base, ma difficilmente resterà. Okoli e ...... l'Atalanta ha scelto di non riscattare Merih. Forse, oltre alla mancata qualificazione dei ... Il turcodunque alla Juve, che de facto perde ben venti milioni di euro che probabilmente ...Ora il turco torna alla Juve per ripartire: Allegri ha già scelto l’anno scorso Ma Allegri l’ha già bocciato un anno fa. vedi letture. Sono le settimane delle decisioni attorno ai riscatti da esercita ...Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il difensore Merih Demiral non verrà riscattato dall’Atalanta. Il turco tornerà dunque alla Juventus dopo una ...