Da Botteghe Oscure a hotel di lusso | la strana fine dei comunisti

Era un Palazzo austero, che incuteva timore o generava speranze, a seconda delle circostanze o degli stati d'animo. Sotto il suo balconcino centrale accorrevano i militanti per festeggiare una vittoria, o anche solo per sapere in anteprima i risultati di una tornata elettorale: in tempi in cui gli exit poll non esistevano, i comunisti avevano una rete di militanti sul territorio che in poche ora con assoluta affidabilità comunicavano, attraverso una rigida struttura verticistica, i primi risultati al Bottegone, come lo si chiamava sempre in un misto di affetto e timore (raro caso in cui una via, Botteghe Oscure, dava il nome ad un palazzo). Quei pochi che avevano avuto l'onore di oltrepassare l'imponente portone, anche solo per vedere il busto di Gramsci fatto apporre nell'atrio da Togliatti, raccontavano di un'esperienza fra il ...

