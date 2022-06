Calcio: mercato Juventus, Pogba a un passo, si raffredda la pista Di Maria (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Il ritorno di Paul Pogba alla Juventus è cosa praticamente fatta. Ciò che manca è solo un piccolo particolare, probabilmente fiscale, che deve risolvere il giocatore. La firma, secondo Sky Sport, è probabile che arrivi nei primi giorni di luglio, quando la Juve annuncerà il ritorno del 29enne centrocampita francese in bianconero, sei anni dopo la sua partenza. Continuano a scendere invece le quotazioni di Di Maria per il ruolo di esterno d'attacco nel tridente che Allegri vuole disporre il prossimo anno. I nomi per le alternative sono diversi: Berardi, Neres dello Shakhtar Donetsk, Zaniolo (qualora non dovesse trovare un accordo con la Roma per il rinnovo) e Kostic, un profilo diverso perché può - all'occorrenza - giocare anche a sinistra. Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Il ritorno di Paulallaè cosa praticamente fatta. Ciò che manca è solo un piccolo particolare, probabilmente fiscale, che deve risolvere il giocatore. La firma, secondo Sky Sport, è probabile che arrivi nei primi giorni di luglio, quando la Juve annuncerà il ritorno del 29enne centrocampita francese in bianconero, sei anni dopo la sua partenza. Continuano a scendere invece le quotazioni di Diper il ruolo di esterno d'attacco nel tridente che Allegri vuole disporre il prossimo anno. I nomi per le alternative sono diversi: Berardi, Neres dello Shakhtar Donetsk, Zaniolo (qualora non dovesse trovare un accordo con la Roma per il rinnovo) e Kostic, un profilo diverso perché può - all'occorrenza - giocare anche a sinistra.

