Berrettini-Kudla domani in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Queen’s 2022

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Matteosfiderà Denisal secondo turno del torneo Atp 500 del. Il tennista azzurro, reduce dal successo a Stoccarda, ha debuttato con una vittoria convincente ai danni di Evans. 6-3 6-3 in favore del campione in carica del torneo, ampiamente favorito per concedere il bis. Sulla sua strada ora l’americano, che da lucky loser ha sconfitto Lorenzo Sonego, vanificando la possibilità di un remake del derby andato in scena a Stoccarda. I precedenti trarecitano 3-3, anche se Matteo si è aggiudicato i due più recenti e l’unico sull’erba. Sarà proprio lui a scendere in campo con i favori del pronostico. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...

CENTRE COURT ore 13 Paul vs (PR) Wawrinka a seguire (LL)vs (2)a seguire (WC) Peniston vs Cerundolo a seguire Krajinovic vs (Q) Querrey