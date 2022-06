“Vuole solo l’Inter”: Marotta al settimo cielo, l’annuncio fa impazzire i tifosi (Di martedì 14 giugno 2022) Ore importanti in casa Inter con il club nerazzurro al lavoro costante per migliorare la rosa e lavorare in equilibrio con il bilancio. Sono giorni roventi in casa Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi la miglior formazione possibile in vista della prossima stagione. Colpi in entrata con un occhio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 14 giugno 2022) Ore importanti in casa Inter con il club nerazzurro al lavoro costante per migliorare la rosa e lavorare in equilibrio con il bilancio. Sono giorni roventi in casa Inter. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per regalare a Simone Inzaghi la miglior formazione possibile in vista della prossima stagione. Colpi in entrata con un occhio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

FBiasin : “#Tottenham su #Lautaro, lo vuole #Conte”. Io e #Conte abbiamo in comune la stessa passione: i giocatori dell’… - MarcelloChirico : Di tutti i principali top club europei che parteciparanno alla prossima #ChampionsLeague ce n'è solo uno che vuole… - GiovaQuez : 'L'Ucraina è come una prostituta infettata con Aids che vuole uccidere più persone possibili' 'E' Zelensky ad uccid… - CarmineDiNardo3 : Si sa bene perche' Grillo scelse Conte come premier! Perche' e' 'nu bello guaglione'! Solo per quello! Nulla piu'!… - cassiamancini : Ah! Perché le tv italiane sono piene di gente che sostiene che si fermerà al Donbass e che vuole solo quello -