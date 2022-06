VIDEO | DONNARUMMA SBOTTA IN DIRETTA!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 giugno 2022) Al termine del match del girone A di Nations League del Borussia-Park tra Germania e Italia, vinto 5-2 dai tedeschi, è intervenuto, ai microfoni della Rai, Gianluigi. Il portiere della Nazionale, stasera capitano degli azzurri, ha analizzato la dura sconfitta per poi togliersi un sassolino dalla scarpa in seguito ad una domanda scomoda: SULLA PARTITA – “Siamo arrabbiati, non ci sono scuse. Bisogna ripartire e dimostrare che non siamo questi. Stasera non ci sono scuse davvero. Ci è mancato tutto. Sicuramente c’è stata un po’ di stanchezza dopo cinque partite in venti giorni, ma non dobbiamo cercare scuse. Ci dispiace per i tifosi. Non va bene, adesso analizzeremo tutto per ripartire. Abbiamo fatto tutti degli errori: io potevo capire la situazione sul 4-0 e buttarla via. Dopo gli errori si cresce. Dobbiamo riposare e tornare più forti di questa ...