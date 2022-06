Ultime Notizie – Orsini a Cartabianca: “Futuro dell’Ucraina è tragico” (Di martedì 14 giugno 2022) “Il Futuro dell’Ucraina è tragico”. Il professor Alessandro Orsini si esprime così, a Cartabianca, sullo scenario che si prospetta nella guerra tra Russia e Ucraina. “Se Putin ha ‘investito’ molti soldati morti in Ucraina, lui da lì non se ne va. Sta succedendo quello che ho detto mesi fa: i russi hanno circondato il Donbass. Dobbiamo comprendere che esiste una dimensione relazionale del problema ucraino. Quello che Putin farà è in relazione con quello che faremo noi. Gli ucraini possono dimenticarsi del Donbass”, dice il professore di sociologia del terrorismo internazionale. “Dobbiamo aumentare le sanzioni contro la Russia e usarle poi come merce di scambio al tavolo della trattative. Noi strangoliamo la Russia e poi andiamo a trattare per i territori ucraini occupati dalla Russia al di fuori del ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 14 giugno 2022) “Il”. Il professor Alessandrosi esprime così, a, sullo scenario che si prospetta nella guerra tra Russia e Ucraina. “Se Putin ha ‘investito’ molti soldati morti in Ucraina, lui da lì non se ne va. Sta succedendo quello che ho detto mesi fa: i russi hanno circondato il Donbass. Dobbiamo comprendere che esiste una dimensione relazionale del problema ucraino. Quello che Putin farà è in relazione con quello che faremo noi. Gli ucraini possono dimenticarsi del Donbass”, dice il professore di sociologia del terrorismo internazionale. “Dobbiamo aumentare le sanzioni contro la Russia e usarle poi come merce di scambio al tavolo della trattative. Noi strangoliamo la Russia e poi andiamo a trattare per i territori ucraini occupati dalla Russia al di fuori del ...

