Perché la Norvegia rinuncia agli elicotteri NH90 (Di martedì 14 giugno 2022) Qualcosa non torna nella vicenda degli elicotteri NH90 che la Norvegia vuole restituire con tanto di rimborso (circa 500 milioni di euro), a NH Industries, la joint venture tra Airbus Helicopters (F), Airbus Helicopters (D), Leonardo (I) e Fokker (NL). Il cliente sostiene che NHI non sia in grado di reperire componenti sostitutivi per alcuni sistemi di bordo, dopo che gli effetti della pandemia e dei cambiamenti geopolitici in atto stanno causando ritardi nelle consegne da parte di una percentuale seppur ridotta dei fornitori. Fenomeno, comunque, che viene sofferto da ogni costruttore mondiale e non soltanto in ambito aerospaziale. Ma, di fatto, la Norvegia dice che l’operatività dei suoi elicotteri in ambito antisommergibile è compromessa e chiede anche il rimborso. Se la vedranno gli uffici legali, ... Leggi su panorama (Di martedì 14 giugno 2022) Qualcosa non torna nella vicenda degliche lavuole restituire con tanto di rimborso (circa 500 milioni di euro), a NH Industries, la joint venture tra Airbus Helicopters (F), Airbus Helicopters (D), Leonardo (I) e Fokker (NL). Il cliente sostiene che NHI non sia in grado di reperire componenti sostitutivi per alcuni sistemi di bordo, dopo che gli effetti della pandemia e dei cambiamenti geopolitici in atto stanno causando ritardi nelle consegne da parte di una percentuale seppur ridotta dei fornitori. Fenomeno, comunque, che viene sofferto da ogni costruttore mondiale e non soltanto in ambito aerospaziale. Ma, di fatto, ladice che l’operatività dei suoiin ambito antisommergibile è compromessa e chiede anche il rimborso. Se la vedranno gli uffici legali, ...

