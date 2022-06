Modica | il Vescovo di Noto fa un nuovo valzer di parroci

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 14 giugno 2022) Ildi, Mons. Antonio Staglianò, attese le necessità di alcune realtà ecclesiali della Diocesi ha chiesto ad alcuni sacerdoti di rendersi disponibili nell’accettare nuove destinazioni pastorali per il servizio alla Chiesa locale. Ecco come saranno distribuite le nuove nomine pastorali a partire dal 1 Agosto 2022: Don Nunzio Di Stefano, parroco della parrocchia Madonna delle lacrime in. Don Michele Fidone, parroco dell’unità pastorale S. Giorgio e Santa Teresa in. Don Gianluca Corvo, amministratore parrocchiale dell’unità pastorale Sant’Elena e Sant’Ippolito in. Don Gianluca Fratantonio, parroco moderatore della parrocchia S. Luca in. Don Vincenzo Rosana, parroco in solidum della parrocchia S. Luca in. Don Giovanni ...