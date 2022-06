Moda mare estate | il bon ton del Senza veli e perizoma in spiaggia

Moda mare estate: il bon ton del topless e perizoma in spiaggia (Di martedì 14 giugno 2022) Life&People.it Donne in Senza veli al mare, gesto ribelle o cattiva abitudine? Togliere il pezzo sopra al bikini e lasciare il seno scoperto in spiaggia ormai non fa più scalpore, eppure, il dibattito su questo argomento resta sempre aperto. Senza veli si o Senza veli no? è il grande dilemma dell’estate. Un gesto davvero comune al giorno d’oggi che però a qualcuno ancora dà molto fastidio. Alcuni lo hanno definito da maleducati, una abitudine da evitare se si vuole rispettare il bon ton. Stesso discorso per il perizoma, non è una buona abitudine e, (secondo il galateo) anche gli uomini dovrebbero evitarlo. Quest’anno la Moda mare sembra mettere da parte il Senza ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 14 giugno 2022) Life&People.it Donne inal, gesto ribelle o cattiva abitudine? Togliere il pezzo sopra al bikini e lasciare il seno scoperto inormai non fa più scalpore, eppure, il dibattito su questo argomento resta sempre aperto.si ono? è il grande dilemma dell’. Un gesto davvero comune al giorno d’oggi che però a qualcuno ancora dà molto fastidio. Alcuni lo hanno definito da maleducati, una abitudine da evitare se si vuole rispettare il bon ton. Stesso discorso per il, non è una buona abitudine e, (secondo il galateo) anche gli uomini dovrebbero evitarlo. Quest’anno lasembra mettere da parte il...

