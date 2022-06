Martina Stella festeggia la Comunione della figlia in campagna con tanto divertimento (Di martedì 14 giugno 2022) Martina Stella racconta l’emozione per la Prima Comunione della figlia, la sua Ginevra. Prima le foto in chiesa con la sua bambina così bella e dolce nel suo abito bianco e poi le immagini della festa in campagna. “E’ stata una giornata talmente emozionante che non so spiegare” è il commento di Martina Stella alla foto di sua figlia seduta in chiesa accanto agli altri bambini. “Ginny che emozione” ha aggiunto mostrando ancora una volta l’amore immenso che la lega alla sua piccola donnina. Hanno scelto di festeggiare in campagna e di regalare una giornata di puro divertimento. Complice la bella giornata di sole tutto si è svolto all’aperto e mentre i grandi si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022)racconta l’emozione per la Prima, la sua Ginevra. Prima le foto in chiesa con la sua bambina così bella e dolce nel suo abito bianco e poi le immaginifesta in. “E’ stata una giornata talmente emozionante che non so spiegare” è il commento dialla foto di suaseduta in chiesa accanto agli altri bambini. “Ginny che emozione” ha aggiunto mostrando ancora una volta l’amore immenso che la lega alla sua piccola donnina. Hanno scelto dire ine di regalare una giornata di puro. Complice la bella giornata di sole tutto si è svolto all’aperto e mentre i grandi si ...

