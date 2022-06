De Maggio: “Demme lascia Napoli. Non si è preso con Spalletti. Ho una notizia dell’ultim’ora” (Di martedì 14 giugno 2022) Valter De Maggio ha parlato del futuro di Diego Demme e Fabian Ruiz, i due calciatori potrebbe lasciare il Napoli. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione legata a Fabian Ruiz e Diego Demme, svelando alcuni retroscena sul mercato del Napoli: “Diego Demme andrà via da Napoli. E’ chiaro, Demme non si è preso con Spalletti e quindi saluterà in questa sessione di calciomercato. Gattuso lo vuole al Valencia, il prezzo fissato per la sua cessione è di 10 milioni di euro. Nelle prossime settimane si avranno ulteriori notizie sulla situazione del centrocampista tedesco”. Valter De Maggio, nel corso del suo intervento ... Leggi su napolipiu (Di martedì 14 giugno 2022) Valter Deha parlato del futuro di Diegoe Fabian Ruiz, i due calciatori potrebbere il. Valter De, direttore di Radio Kiss Kiss, ha parlato della situazione legata a Fabian Ruiz e Diego, svelando alcuni retroscena sul mercato del: “Diegoandrà via da. E’ chiaro,non si ècone quindi saluterà in questa sessione di calciomercato. Gattuso lo vuole al Valencia, il prezzo fissato per la sua cessione è di 10 milioni di euro. Nelle prossime settimane si avranno ulteriori notizie sulla situazione del centrocampista tedesco”. Valter De, nel corso del suo intervento ...

