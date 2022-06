Comunali Genova | Bucci vince in scioltezza e la sinistra continua a scherzare col fuoco

(Di martedì 14 giugno 2022) Come volevasi dimostrare.ha vinto inle elezioni amministrative genovesi 2022: già al primo turno con il 54% dei voti, a fronte del 39% dell’avversario di centroAriel Dello Strologo. Va detto che solo il Marcosindaco uscente nutriva dubbi sul successo del Marcocandidato, causa l’evidente attacco di candidite da cui è stato colpito: un disturbo che affligge i neofiti della politica, pronti a vedere dietro ogni angolo oscure minacce che si frapporrebbero tra loro e l’esito agognato. Per questo il conclamato “uomo del fare” aveva attivato una sorprendente campagna acquisti grazie alle notevoli disponibilità finanziarie che questa destra è andata accumulando nel forziere della Fondazione Change, gestita con tutta la sua spregiudicatezza affaristica dal governatore ...

