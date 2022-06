Chelsea: il prossimo difensore potrebbe arrivare dalla League One (Di martedì 14 giugno 2022) Salutati Rudiger e Christensen, il Chelsea sta cercando nuovi innesti difensivi. Secondo un’indiscrezione di Football League World, i... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Salutati Rudiger e Christensen, ilsta cercando nuovi innesti difensivi. Secondo un’indiscrezione di FootballWorld, i...

Pubblicità

sportface2016 : #Chelsea, Dt #Cech: 'Non mi aspetto l'addio di #Lukaku. Penso che farà una grande stagione l'anno prossimo qui' - LucaClerici12 : Il Chelsea vuole 20mil come prestito oneroso ma Dumfries è valutato dall'Inter 40 l'unica via è un scambio di prest… - Frances14282641 : @dariopelle3 E io lo capisco de jong perché metti che va allo united che gia non fa la champions league metti che… - serioustony_ : Nunez vs Haaland anno prossimo Lo United di Ten Hag Il Chelsea che comunque con Tuchel è una certezza e qualche col… - PSGRelay : RT @antidisfattista: Fuori un’altra… Avanti il prossimo!! #koulibaly #Napoli #Chelsea #Barcellona #PSG #TeamSoloLaMaglia -