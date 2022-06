Calciomercato Juventus, folle proposta per Acerbi: impossibile rifiutare (Di martedì 14 giugno 2022) La Juventus è alla ricerca di un centrale e non è escluso che la società bianconera possa andare su Acerbi; ecco la possibile offerta. Come sappiamo, al termine della scorsa stagione, la Juventus ha detto addio a Chiellini; il centrale ha deciso di lasciare il popolo bianconero e questo ha creato un vuoto non semplice da colmare considerando le caratteristiche del difensore. La società bianconera ha bisogno di regalare ad Allegri un nuovo innesto per alzare il livello della retroguardia della Juve. Sono diversi i nomi proposti ma, nelle ultime ore, sembra che ci sia un forte pressing per Acerbi. LaPresseProtagonista in nazionale nelle gare di Nations League, Acerbi ha disputato una stagione di alti e bassi con la Lazio a causa di rapporti non ottimi con la tifoseria; rapporti peggiorati dopo l’episodio ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 14 giugno 2022) Laè alla ricerca di un centrale e non è escluso che la società bianconera possa andare su; ecco la possibile offerta. Come sappiamo, al termine della scorsa stagione, laha detto addio a Chiellini; il centrale ha deciso di lasciare il popolo bianconero e questo ha creato un vuoto non semplice da colmare considerando le caratteristiche del difensore. La società bianconera ha bisogno di regalare ad Allegri un nuovo innesto per alzare il livello della retroguardia della Juve. Sono diversi i nomi proposti ma, nelle ultime ore, sembra che ci sia un forte pressing per. LaPresseProtagonista in nazionale nelle gare di Nations League,ha disputato una stagione di alti e bassi con la Lazio a causa di rapporti non ottimi con la tifoseria; rapporti peggiorati dopo l’episodio ...

