Calcio: Torreira, volevo restare viola ma c'è chi non ha voluto (Di martedì 14 giugno 2022) ''Ho fatto di tutto per restare ma purtroppo c'è stato chi, secondo me agendo in modo sbagliato, è riuscito a far sì che ciò non accadesse e per questo devo andarmene''. E' il passaggio chiave della ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022) ''Ho fatto di tutto perma purtroppo c'è stato chi, secondo me agendo in modo sbagliato, è riuscito a far sì che ciò non accadesse e per questo devo andarmene''. E' il passaggio chiave della ...

msn_italia : Torreira dice addio alla Fiorentina: 'Qualcuno si è comportato male con me' - vtr74 : RT @ChiaraAndrea_B: Oggi fa male, oggi scrivo quello che, fino all’ultimo, ho sperato di non dover scrivere. Ma il calcio è (purtroppo) anc… - m_tadde : RT @ChiaraAndrea_B: Oggi fa male, oggi scrivo quello che, fino all’ultimo, ho sperato di non dover scrivere. Ma il calcio è (purtroppo) anc… - AleCat_91 : ECCO IL DEVASTANTE LECCE DI CORVINO, ANNUNCIO E FOMENTO, CEESAY E CALCIO... - mahmoudafarghl : Al di là di ogni dietrologia, al di là dell’ipocrisia che c’è e di cui è pieno il calcio, vi sembrano le parole di… -