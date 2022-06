(Di martedì 14 giugno 2022) Lavive attimi di paura anel ritorno dello spareggio per le finali nazionali di pcanestro17. Un clima aggressivo in campo e fuori e i ragazzi vedendo i genitori in risse sugli spalti hanno avuto paura. Antonio Petillo che tra Secondigliano, Scampia e Piscinola da anni ha portato la pcanestro giovanile a livelli importanti nel panorama cestistico nazionale, racconta la triste esperienza “E’ un campionato giovanile, parliamo di sedicenni e diciassettenni il risultato è l’ultimo dei problemi, l’etica da formatori deve prevalere”. La partita, valevole per il ritorno dello spareggio per l’accesso alle finali nazionali, è stata segnata da tristi episodi contornati dai sempre più noti cori di discriminazione territoriale. I dirigenti napoletani hanno ...

Basket, esposto alla federazione della Kouros Napoli under 17 per l'aggressione subita a Milazzo Paura nel ritorno…

Basket, esposto alla federazione della Kouros Napoli under 17 per l'aggressione subita a Milazzo - ilNapolista Paura nel ritorno dello spareggio per le finali nazionali. Risse sugli spalti, chiamate le forze dell'ordine che però non sono mai arrivate ...