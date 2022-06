Bambina scomparsa a Catania: la mamma confessa e fa trovare il corpo della piccola Elena (Di martedì 14 giugno 2022) Bambina rapita a Catania: sequestrata da uomini armati Catania, 14 giugno 2022 - E' stato trovato il cadavere di Elena Del Pozzo , la Bambina di cinque anni scomparsa ieri a Tremestieri etneo (Catania)... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022)rapita a: sequestrata da uomini armati, 14 giugno 2022 - E' stato trovato il cadavere diDel Pozzo , ladi cinque anniieri a Tremestieri etneo ()...

