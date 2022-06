Ardea va al ballottaggio: sfida tra Cremonini e Zito per la poltrona di Sindaco (Di martedì 14 giugno 2022) Ardea – Ad Ardea, dove ha votato il 40% degli aventi diritto, la sfida per la poltrona di Sindaco si stringe attorno a Maurizio Cremonini e Lucio Zito. Il primo, esponente del centrodestra è al 42%, mentre l’esponente del centrosinistra (con l’alleanza Pd-M5S) è al 39%. Terzo Luca Vita col 13,52% delle preferenze. Quarto Giampiero Castriciano col 4,62% dei voti. Il ballottaggio è fissato per domenica 26 giugno. Lucio Zito, candidato del centrosinistra, si dice preoccupato per il dato importante sull’affluenza: “L’astensionismo del 60%, pur considerando il fatto che ad Ardea molti elettori sono residenti vacanzieri, ci parla di una disaffezione alla cosa pubblica di cui il prossimo Sindaco dovrà farsi ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 giugno 2022)– Ad, dove ha votato il 40% degli aventi diritto, laper ladisi stringe attorno a Maurizioe Lucio. Il primo, esponente del centrodestra è al 42%, mentre l’esponente del centrosinistra (con l’alleanza Pd-M5S) è al 39%. Terzo Luca Vita col 13,52% delle preferenze. Quarto Giampiero Castriciano col 4,62% dei voti. Ilè fissato per domenica 26 giugno. Lucio, candidato del centrosinistra, si dice preoccupato per il dato importante sull’affluenza: “L’astensionismo del 60%, pur considerando il fatto che admolti elettori sono residenti vacanzieri, ci parla di una disaffezione alla cosa pubblica di cui il prossimodovrà farsi ...

