Ultime Notizie – Elezioni legislative Francia | battuta d’arresto per Macron e successo Mélenchon

(Di lunedì 13 giugno 2022)per la coalizione guidata dal presidente francese Emmanuelin, dove al primo turno delle2022 la sinistra raccolta dietro a Jean-Lucarriva al 25,6% dei voti, solo leggermente dietro Ensemble! (25,75%) a livello nazionale. Secondo i dati del ministero dell’Interno di Parigi, quindi, per il presidente della Repubblica francese si tratta di unae di un pareggio con il leader della sinistra radicale. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, scrive Le Figaro, il partito presidenziale non risulterebbe nettamente in testa al primo turno delle. L’affluenza ha raggiunto solo il 47,51%, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 18.678 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - sole24ore : ?? Nuovo, durissimo attacco del vicepresidente del Consiglio di sicurezza nazionale russo, #DmitryMedvedev, contro l… - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Boniek: “Cedere Zaniolo? Davanti a 50 milioni potrei anche pensarci. È un numero 9? - PalermoToday : Severodonetsk, la città simbolo della nuova fase della guerra in Ucraina - EraldoFR : Risultati elezioni: chi ha vinto e chi ha perso -

Dalla fuga dalle urne di Barano d'Ischia e, a sorpresa, anche di Sant'Antimo al record di votanti di Visciano e Casamarciano: i numeri di chi è andato a votare alle elezioni comunali ieri nei tredici ...In vendita il cosiddetto Palazzo della Camorra, siamo a via Egiziaca a Pizzofalcone una quarantina di case più gli esserci commerciali e altri locali di servizio dello stabile che i clan hanno ...L’affluenza per le elezioni amministrative a Palermo alla chiusura dei seggi, alle 23 di ieri sera, secondo i dati diffusi dal Comune è stata del 41,89% rispetto al 52,60% delle amministrative precede ...Un rientro in grande stile. Matteo Berrettini c’è, magari non è ancora brillante come ai tempi migliori ma Stoccarda è (di nuovo) sua ...