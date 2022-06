Stefano Massini ha vinto il Tony Award, il più importante premio americano per il teatro, con l’opera “The Lehman Trilogy” (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo scrittore e drammaturgo italiano Stefano Massini ha vinto il Tony Award, il più importante premio americano per il teatro. Ha vinto il premio per la migliore opera con The Lehman Trilogy, che era stata presentata per la prima volta nei Leggi su ilpost (Di lunedì 13 giugno 2022) Lo scrittore e drammaturgo italianohail, il piùper il. Hailper la migliore opera con, che era stata presentata per la prima volta nei

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Lehman Trilogy è la migliore opera teatrale ai Tony Award. L'opera in tre atti di Stefano Massini è stata premiata… - Open_gol : L’opera ha vinto in cinque categorie. Aveva aperto nel 2013 in Francia - repubblica : Teatro, trionfo di Stefano Massini ai Tony Award per 'The Lehman trilogy' [di Massimo Basile] - ilpost : Stefano Massini ha vinto il Tony Award, il più importante premio americano per il teatro, con l’opera “The Lehman T… - breakingnewsit : Nelle tendenze alle 12:17: Satriano, Buongiorno Anna, Buongiorno Luca e Stefano Massini! -