Sinner | rientro a Eastbourne E dopo il fisio arriva anche un nuovo preparatore

(Di lunedì 13 giugno 2022) Lavori in corso in casaaver cambiato ilterapista del team, passando da Paolo Cadamuro a Jerome Bianchi, per anni accanto a Stefanos Tsitsipas, e prima ancora a Wawrinka e Sharapova,...

Pubblicità

glooit : Tennis: Sinner annuncia rientro, 'ci vediamo a Eastbourne' leggi su Gloo - solounastella : RT @Tennis_Ita: Jannik Sinner pronto al rientro: 'Il ginocchio sta meglio, ci vediamo ad Eastbourne' - Tennis_Ita : Jannik Sinner pronto al rientro: 'Il ginocchio sta meglio, ci vediamo ad Eastbourne' - Luxgraph : Sinner annuncia il rientro a Eastbourne: 'Il ginocchio sta meglio' - isa_06000 : @David9842693771 Ma che cazzò mene di berrettini il tweet era in riferimento ad una polemica sui giocatori al rient… -

Lavori in corso in casa. Dopo aver cambiato il fisioterapista del team, passando da Paolo Cadamuro a Jerome Bianchi, per anni accanto a Stefanos Tsitsipas, e prima ancora a Wawrinka e Sharapova, Simone Vagnozzi si ......dopo ilnel tour per tornare a caccia delle posizioni più alte della classifica mondiale. Tra i primi 50 giocatori del mondo si registra la perdita di una postazione per Jannik(13), ...ROMA, 13 GIU - Jannik Sinner, costretto al ritiro negli ottavi del Roland-Garros il 30 maggio a causa di un dolore al ginocchio, tornerà in gara al torneo su erba di Eastbourne (20-25 giugno) poco pri ..."È stato frustrante dovermi ritirare dal Roland Garros, ma sono entusiasta di andare nel Regno Unito per la stagione sull'erba", le parole del talento azzurro ...