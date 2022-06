"Scusami, ti devo fermare....": Mentana gela il "maestrino", cosa gli scappa di bocca (Di lunedì 13 giugno 2022) Durante lo speciale su Tg La7 dedicato alle Amministrative va in scena un serrato botta e risposta tra Enrico Mentana e Alessandro De Angelis dell'Huffingtonpost. Al centro del battibecco c'è una farse pronunciata dallo stesso De Angelis che, parlando dei risultati elettorali delle Amministrative, afferma: "Il centrodestra ha vinto nonostante se se stesso". E a questo punto elenca le tensioni nel campo moderato che hanno preceduto il voto ma soprattutto cita una delle indagini scattate a poche ore dall'apertura dei seggi in cui è rimasto imbrigliato uno dei candidati al Consiglio comunale di Palermo, Francesco Lombardo di Fratelli d'Italia. E De Angelis afferma: "Lo hanno trovato con la pistola fumante al telefono e lo hanno fermato". A questo punto è intervenuto Mentana che ha subito messo le cose a posto con una doverosa precisazione: ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) Durante lo speciale su Tg La7 dedicato alle Amministrative va in scena un serrato botta e risposta tra Enricoe Alessandro De Angelis dell'Huffingtonpost. Al centro del battibecco c'è una farse pronunciata dallo stesso De Angelis che, parlando dei risultati elettorali delle Amministrative, afferma: "Il centrodestra ha vinto nonostante se se stesso". E a questo punto elenca le tensioni nel campo moderato che hanno preceduto il voto ma soprattutto cita una delle indagini scattate a poche ore dall'apertura dei seggi in cui è rimasto imbrigliato uno dei candidati al Consiglio comunale di Palermo, Francesco Lombardo di Fratelli d'Italia. E De Angelis afferma: "Lo hanno trovato con la pistola fumante al telefono e lo hanno fermato". A questo punto è intervenutoche ha subito messo le cose a posto con una doverosa precisazione: ...

