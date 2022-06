Rinnovo Meret | trattativa a buon punto con il Napoli | i dettagli

(Di lunedì 13 giugno 2022), latra iled il portiere procede spedita verso la firma. Idel nuovo accordo Come riferito da Radio Kiss Kiss, in casaprocede spedita lache dovrebbe portare aldi contratto del portiere Alex. Positivi gli ultimi contatti tra le due parti, con l’estremo difensore che molto presto potrebbe apporre la propria firma su un accordo fino all’estate del 2027. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : #Napoli vicino all'accordo con #Meret per il rinnovo ?? - Fiorentinanews : La #Fiorentina può depennare un nome dalla lista dei portieri: ai dettagli il rinnovo di #Meret con il #Napoli… - infoitsport : Gazzetta - Troppa distanza tra Ospina e il Napoli, può restare Meret con rinnovo - infoitsport : Meret-Napoli, le ultime sul rinnovo: la notizia dalla radio ufficiale - infoitsport : KKN - Rinnovo Meret ai dettagli: la durata nel nuovo accordo -

... situazione portieri: un nuovo nome accostato al club- Napoli, De Maggio: 'È fatta, vi dico fino a quando rinnoverà' Deulofeu - Napoli rischio beffa: l'agente apre a due club della ...È un ipotesi da prendere in considerazione, anche più giovane di Salvatore Sirigu.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI- Napoli, De Maggio: 'È fatta, vi dico fino a ...Novità per il calciomercato del Napoli, il Ds Cristiano Giuntoli sarebbe ad un passo dal trovare l'accordo per il prolungamento di Meret ...Il rinnovo del portiere del Napoli David Ospina è ancora in sospeso. Non è arrivata la risposta alla proposta di rinnovo contrattuale ...